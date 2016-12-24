Криминальные «менялы» из Нижнего пойдут в Саранске под суд за сбыт фальшивых банкнот

В Саранске двое «финансовых деятелей» из Нижнего Новгорода предстанут пред судом за сбыт в столице Мордовии 5-тысячных фальшивок. На «разменную операцию» они прибыли в республику осенью прошлого года.

К полицейским Саранска в сентябре 2021-го стала поступать из магазинов информация о фальшивых купюрах номиналом в 5 тысяч рублей, которые выявлялись при подсчете выручки. Все прилично выполненные подделки явно происходили из одной партии, поэтому следовало искать появившийся источник.

Вскоре борцам с экономическими преступлениями МВД по РМ удалось выйти на след шустрых «финансистов». В руки правоохранителей попали двое приехавших из Нижнего Новгорода парней. У них при задержании полицейские изъяли 13 фальшивых 5-тысячных банкнот. Взятые с поличным деятели не стали отпираться и выдали всю информацию по своей криминальной операции.

Молодые люди специально приехали в другой регион для «размена» поддельных купюр, чтобы затруднить свое опознание по месту жительства. Они сняли квартиру и стали подбирать заведения, где не имелось камер видеонаблюдения и банкноты не проверялись приборами на подлинность. Парочке удалось успешно «сбросить» четыре банкноты в магазинах, кальянной и кафе. Они покупали на поддельные купюры недорогой товар, а полученную «нормальными» деньгами сдачу записывали в чистый «навар». По словам фигурантов, фальшивки они приобрели в Нижнем Новгороде у неизвестного им лица с большим дисконтом от номинала.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский суд Саранска. За сбыт поддельных денег жителям Нижнего Новгорода светит до 8 лет лишения свободы.