Московский «Horosapiens Choir» представит Мордовию на «Новой Звезде»

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«Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители от всех регионов России. 85 самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы сразиться за свой край. В финале судьи определяют победителя. Но телезрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования.
В 2022 году на проекте Мордовию представляет столичный «Horosapiens Choir» в составе 25 человек. Эфиры на телеканале «Звезда» и голосование будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года. Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС-голосования смогут поддерживать представителей своих регионов.
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В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
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