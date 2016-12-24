Интернет-сообщество «Городские рейтинги» подвело итоги опроса в номинации «Бизнес года»

На протяжении двух недель читатели сообщества «Городские рейтинги» голосовали за самые известные и эффективные по их мнению мордовские коммерческие компании.

В опросе приняли участие почти 2200 человек. Победу одержала компания BYTEX, за которую отдали свой голос 34,67% принявших участие в опросе.

«Совсем молодая номинация - горожане в третий раз выбрали компанию, которая весь прошедший год показывала и доказывала Саранску свою крутизну. И снова первое место забрали ребята из сферы IT. Тестирование и разработка различных игровых и не только проектов - BYTEX не собирается останавливаться!», - так поздравили мордовскую IT-компанию «Городские рейтинги».

Представляя финалиста перед итоговым голосованием, «Городские рейтинги» охарактеризовали BYTEX так: «IT-компания, которая буквально не уходила из информационного поля в 2021 году. Поддержка молодежи, сотрудничество с WorldSkills Russia, проведение кибертурниров...»

«Ежегодно «Городские рейтинги» подводят итоги года, где читатели голосуют за людей, которыми можно гордиться, места, в которые хочется ходить, товары, которые хочется покупать», - сообщается на страничке сообщества.