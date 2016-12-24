В минувшем году жители Мордовии отдали разномастным аферистам 159 миллионов рублей

В МВД по РМ подсчитали сумму январских и годовых потерь жителей республики, доверившихся разномастным аферистам. За первый месяц 2022 года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 99 местных жителей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 16 миллионов 625 тысяч рублей.

Под предлогом защиты своих сбережений от несанкционированного списания средств, оформления кредита и мнимой помощи в поимке злоумышленников местные жители в январе перечислили на счета мошенников свыше 10 миллионов рублей.

Еще более 1 миллиона рублей мошенники похитили у наших земляков во время продажи и покупки ими различных товаров по интернету. 2 миллиона рублей заявители потеряли, планируя заработать при помощи брокерских услуг.

В целом за весь прошлый год жертвами различных махинаторов стали свыше 1 тысячи жителей Мордовии, которые лишились более 159 миллионов рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять денежные средства за помощь в получении услуг экстрасенсов и в расчете на сверхприбыль при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.