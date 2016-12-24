В Доме Республики обсудили вопросы совершенствования школьного питания

Глава Мордовии Артём Здунов 31 января провёл совещание по вопросам развития пищевого кластера в регионе. О текущей ситуации в республиканской отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин.

Объём производства и реализации продукции по всем предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году составил 122 млрд. рублей. В республике 18 предприятий занимаются молокопереработкой, 16 - мясопереработкой.



«Республиканские предприятия производят весь перечень продукции, которая требуется для организации социального питания - в больницах, детсадах, школах», - отметил министр.



Как известно, Глава Мордовии возглавляет рабочую группу по вопросам организации школьного питания комиссии Государственного Совета РФ.



Исполнительный директор отраслевого Союза развития социального питания Тимофей Фионов рассказал о проекте создания системы контроля качества и безопасности через производственно-логистические комплексы. «Основным преимуществом работы регионального производственно-логистического комплекса (ПЛК) является объединение в одном подрядчике зон ответственности множества участников процесса закупки продовольственных товаров. Региональный ПЛК берет на себя ответственность за качество и безопасность поставляемой продукции, за осуществление бесперебойных поставок», - отметил он.



В настоящее время во многих регионах страны, к сожалению, фиксируются случаи попадания в школьное меню фальсифицированной продукции.



Глава Мордовии подчеркнул: ключевой показатель, ради которого ведётся работа, - это здоровье детей. «Школьное питание к чему должно привести? Чтобы наши дети росли здоровыми. Надо об этом думать, а не о том, как обеспечивать чей-то бизнес, который руководствуется какими-то другими принципами», - сказал Артём Здунов.

Производственно-логистические комплексы позволят исключить из цепочки «производитель - школьные столовые» недобросовестных поставщиков.



Исполняющий обязанности ректора Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко рассказал о том, как вуз будет осуществлять научное сопровождение и кадровое обеспечение предприятий пищевого кластера и социального питания.



В совещании приняли участие представители Саранского консервного завода - одного из лидеров в республике по переработке сельскохозяйственной продукции и Мордовского центра стандартизации и метрологии - разработка единых стандартов позволит усовершенствовать систему и выйти на качественно новый уровень питания детей в школах.