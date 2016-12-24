В Мордовии при столкновении двух грузовиков погиб водитель «КамАЗа»

По данным Госавтоинспекции республики, 31 января в 15 часов 40 минут в Чамзинском районе Мордовии на автодороге Саранск-Сурское-Ульяновск 51-летний водитель грузовика «КамАЗ», по предварительным данным, не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой «Фредлайнер». В результате ДТП водитель «КамАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.