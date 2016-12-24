Мордовия готовится принять национальный финал WorldSkills Russia - 2022

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Глава Мордовии Артём Здунов 31 января в режиме ВКС принял участие в обсуждении вопросов подготовки к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2022, который пройдёт в Саранске с 24 по 28 мая.
Напомним, национальный финал WorldSkills Russia - 2022 - это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет.
Состязания пройдут по 68 компетенциям, разделенных на 7 блоков: «Строительство и строительные технологии», «Транспорт и логистика», «Производство и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Информационные технологии», «Творчество и дизайн» и «Образование». Соревнования по 25 из них будут организованы в очном формате, остальные - дистанционно.
Также в Саранске в период с 30 мая по 2 июня состоится Форум движения Ворлдскиллс Россия, который объединит на дискуссионных площадках экспертов, бизнес-партнеров, представителей образовательных организаций и органов государственной власти.
Чемпионаты по стандартам WorldSkills дают импульс развитию системы профессионального образования и подготовки кадров, экспертных сообществ, росту инвестиционной и туристической привлекательности территорий.
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