Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в прямом эфире в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте ответил на вопросы жителей республики. Чаще всего во время эфира и до его начала поступали вопросы о переводе школьников Мордовии на дистанционное обучение.

«За одну неделю количество детей с коронавирусной инфекцией на амбулаторном лечении увеличилось практически в два раза», - сообщил Олег Маркин. В настоящее время в больницах Мордовии с коронавирусом находятся 28 детей, шестеро из них - в реанимации.

Что же касается перевода всех школьников на дистанционное обучение, решение об этом принимается рабочей группой, в которую входят Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства. Сейчас в режиме удаленного обучения образовательную деятельность в республике ведут более 270 классов – в основном, из-за высокого уровня заболеваемости учеников ОРВИ. Но общего решения о переходе на дистанционное обучение всех школ в Мордовии нет.