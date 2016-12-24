Росстандарт поможет Мордовии с продвижением морёного дуба
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в прямом эфире в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте ответил на вопросы жителей республики. Чаще всего во время эфира и до его начала поступали вопросы о переводе школьников Мордовии на дистанционное обучение.
«За одну неделю количество детей с коронавирусной инфекцией на амбулаторном лечении увеличилось практически в два раза», - сообщил Олег Маркин. В настоящее время в больницах Мордовии с коронавирусом находятся 28 детей, шестеро из них - в реанимации.
Что же касается перевода всех школьников на дистанционное обучение, решение об этом принимается рабочей группой, в которую входят Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства. Сейчас в режиме удаленного обучения образовательную деятельность в республике ведут более 270 классов – в основном, из-за высокого уровня заболеваемости учеников ОРВИ. Но общего решения о переходе на дистанционное обучение всех школ в Мордовии нет.
Поделиться в соц. сетях:
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»