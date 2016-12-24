В Мордовии на спортивных тренажерах можно будет заниматься под музыку

Репортер

В ближайшие три года Мордовия получит из федерального центра 100 миллионов рублей на создание умных спортивных площадок и модульных спортивных залов.
На эти средства в городах и селах построят современные спортплощадки с доступом к интернету. Посетители смогут во время занятий спортом слушать любимую музыку или аудиокниги. Эта работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
20 тысяч тонн в год

В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии

Ледовый дебют

Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию

1
Заказать рекламу
1
1
1