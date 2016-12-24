В Мордовии на спортивных тренажерах можно будет заниматься под музыку

20 тысяч тонн в год
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В ближайшие три года Мордовия получит из федерального центра 100 миллионов рублей на создание умных спортивных площадок и модульных спортивных залов.
На эти средства в городах и селах построят современные спортплощадки с доступом к интернету. Посетители смогут во время занятий спортом слушать любимую музыку или аудиокниги. Эта работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».
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