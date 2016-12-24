Февральская афиша культурных мероприятий в Музее Эрьзи и его филиалах

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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