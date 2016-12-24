В Саранске назвали лучшие и худшие управляющие компании

В Администрации Саранска подведены итоги первого рейтинга управляющих организаций по результатам их работы в IV квартале 2021 года. Деятельность УК оценивалась в баллах по 12 критериям. Объективные данные сотрудники Департамента городского хозяйства собирали самостоятельно, дополнительные сведения запрашивались у управляющих организаций.

Основные критерии оценки - отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, наличие собственной производственной базы, слесарных мастерских и специальной снегоуборочной техники, необходимого оборудования и запасных частей для производства ремонтных работ. Также учитывалась информация о количестве обоснованных жалоб граждан на действия управляющей организации.

В рейтинге приняли участие 59 управляющих организаций столицы Мордовии. Деятельность шести управляющих компаний Саранска, работающих менее одного года или имеющих под управлением менее 5 домов, не оценивалась.

По итогам рейтинга выделено семь «отличников», вошедших в зеленую зону рейтинга (50-57 баллов) – ООО «Хоум-Сервис» (1-е место), «Жилкомбыт -1» (2-е место), «Домоуправление № 19» (3-е место), «Домоуправление № 5» (3-е место), «Домоуправление № 33» (3-е место), «Домоуправление № 32» (4-е место), «ЖЭК Октябрьский» (4-е место). В желтой зоне оказались шесть управляющих компаний (40-45 баллов), занявшие с 5 по 9 место, в красной (4-39 баллов) – 46 обслуживающих организаций заняли с 10 по 34 место.

Рейтинг управляющих организаций будет проводиться ежеквартально. Результаты следующего станут известны в апреле.

Методика оценки работы управляющих компаний разработана Администрацией Саранска по поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова.

Рейтинг управляющих компаний за 4 квартал 2021 г.