В Мордовии МЧС предупреждает жителей о фейковых листовках

Репортер

«Уважаемые жители Республики Мордовия! В городском округе Саранск замечены случаи распространения фейковых информационных листовок от имени МЧС России. В расклеенных на фасадах и в подъездах многоэтажек объявлениях указано, что «1 февраля 2022 года в 9:00, будет проводиться плановая эвакуация вашего дома». 

Просим жителей республики не реагировать на подобные провокации! Никаких действий по отработке эвакуации не планируется! Будьте бдительны и осторожны!», - говорится в сообщении МЧС по РМ.

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