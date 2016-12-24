В Мордовии МЧС предупреждает жителей о фейковых листовках

«Уважаемые жители Республики Мордовия! В городском округе Саранск замечены случаи распространения фейковых информационных листовок от имени МЧС России. В расклеенных на фасадах и в подъездах многоэтажек объявлениях указано, что «1 февраля 2022 года в 9:00, будет проводиться плановая эвакуация вашего дома».

Просим жителей республики не реагировать на подобные провокации! Никаких действий по отработке эвакуации не планируется! Будьте бдительны и осторожны!», - говорится в сообщении МЧС по РМ.