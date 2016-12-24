Главой Ковылкинского района избран Игорь Бутяйкин

28 января в г. Ковылкино состоялась сессия районного совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители кабинета министров и Госcобрания республики.



На заседание сессии было вынесено два вопроса - об избрании главы Ковылкинского района и об итогах работы районной администрации в 2021 году и планах по реализации Послания Главы Мордовии на 2022 год.



На пост руководителя района претендовали три человека, единогласным решением на эту должность был избран Игорь Бутяйкин - временно исполняющий обязанности главы Ковылкинского района.



Вновь избранный глава поблагодарил депутатский корпус за доверие и выразил готовность добросовестно работать на благо района.



Игорь Бутяйкин выступил перед депутатами с отчетом о работе администрации в 2021 году. В районе работают несколько бюджетообразующих предприятий, среди которых Ковылкинский электромеханический завод, Мордовский племенной центр, «Мордовский бекон», а также две войсковые части. Средняя зарплата в районе в минувшем году составила 27,7 тысячи рублей, в отрасли АПК - 36,8 тысячи рублей. На 100 процентов выполнены показатели ввода жилья. Активно проводилась работа по ремонту дорог, благоустройству сельских территорий, развитию социальной инфраструктуры.



Игорь Бутяйкин отметил и проблемные вопросы. Так, уже долгое время ковылкинцы добиваются строительства транспортной развязки через железную дорогу, которая позволит без проблем добираться из одной части города в другую. Важно реанимировать предприятия-банкроты - завод по производству селикатного кирпича и спиртозавод. Обновления требует парк коммунальной техники в муниципалитете.



Глава Мордовии, выступая перед депутатами, подчеркнул, что знает о нуждах района и будет оказывать всю необходимую поддержку.



«Район для меня родной - у меня мама родом отсюда, - напомнил Артём Здунов. - Поэтому, дорогие земляки, можете не сомневаться, что будем работать с вами в одной команде. Я всегда на связи. Нового главу района прошу поддержать - он крепкий хозяйственник. Нерешенных вопросов много, но постепенно со всеми разберёмся».



Глава республики подчеркнул, что не забыл про ковылкинский долгострой - ледовый дворец. «Помню про это. Мы недавно ввели в строй долгострой в Саранске - ледовую арену. Теперь займёмся и вашим объектом»,- сказал Артём Здунов.



Также руководитель республики пообещал помочь решить вопрос с районным домом культуры. «Здание есть, но в нем очень холодно зимой - я это знаю. Готов подключиться и здесь, чтобы следующей зимой там было тепло», - отметил Глава Мордовии.



Депутаты от имени всех жителей района поблагодарили Артёма Алексеевича за поддержку, в том числе за ремонт кровли поликлиники и приобретение нового аппарата компьютерной томографии, который скоро появится в районной больнице. Главный врач Владимир Шукшин попросил руководителя республики помочь с обновлением медицинского оборудования в лечебном учреждении района.



В рамках рабочей поездки в Ковылкинский район Глава Мордовии также осмотрел строящийся пансионат Дома-интерната для престарелых и инвалидов (его должны ввести в строй в этом году) и посетил районную библиотеку, обновлённую в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году. По итогам осмотра библиотеки Артём Здунов назвал ее одной из лучших модельных библиотек Мордовии.