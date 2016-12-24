Главой Инсарского района избран Харис Якуббаев

8 января в Инсаре состоялась сессия районного совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители кабинета министров и Госcобрания республики.



На заседание сессии было вынесено два вопроса - об избрании главы Инсарского района и об итогах работы районной администрации в 2021 году и планах по реализации Послания Главы Мордовии на 2022 год.



На пост руководителя района претендовали три человека, большинством голосов на эту должность был избран Харис Якуббаев - временно исполняющий обязанности главы Инсарского района.



Вновь избранный глава поблагодарил депутатский корпус за доверие и выразил готовность добросовестно работать на благо развития района.



«Знаю, что у населения есть большие ожидания от нового руководства района, - сказал Харис Якуббаев. - Осознаю, что на мне лежит большой груз ответственности. Надеюсь, что при поддержке депутатского корпуса и руководства республики удастся решить многие вопросы социально-экономического развития района».



В своём отчете о работе администрации Инсарского района в минувшем году избранный глава отметил как достижения, так и проблемные точки.



Градообразующими предприятиями для территории являются «Сармич», «Ксенон», «Неон», они развиваются, не снижают объемов производства. «Однако дефицит рабочих кадров имеется, и решить эту проблему нельзя без роста заработной платы», - отметил Харис Якуббаев.



Также для жителей района важными являются вопросы улучшения качества питьевой воды, транспортного обеспечения, ремонта дорог, благоустройства территорий, медицинского обслуживания населения.

Глава Мордовии, выступая перед депутатами, подчеркнул, что об этих проблемах знает, и Правительство республики будет помогать в их решении. В том числе Артём Здунов пообещал уже в этом году решить вопрос с капитальным ремонтом Дома культуры в Инсаре.



Также руководитель республики взял на контроль вопрос ремонта поликлиники и дневного стационара районной больницы.



Обращаясь к депутатам и районному активу, Артём Здунов попросил поддержать нового главу. «Это важно - всем работать в единой команде, - сказал Глава Мордовии. - А вас, Харис Шамильевич, я тоже попрошу беречь людей, в том числе тех, кто здесь давно работает. Чтобы у вас с ними сложились хорошие, добрые отношения».



После завершения сессии Глава Мордовии посетил районный дом культуры, требующий капитального ремонта, и обсудил с министром культуры республики Светланой Баулиной и заведующей отделом культуры администрации Инсарского района Еленой Балятинской вопросы его модернизации.