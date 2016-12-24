В Ковылкинском районе студенческие отряды помогли с расчисткой территорий

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» прошла в Ковылкинском районе, где студенческие отряды Мордовии помогли с расчисткой территорий и рассказали местным школьникам как выбрать профессию.

26 января бойцы студенческих отрядов Мордовии, убирали снег в Ковылкинском районе. Ребята оказали помощь в расчистке снега на детских площадках, у памятников Великой отечественной войне и территории сквера.

По окончанию работ студенты провели профориентационные мероприятия в школах №2 и №4. Ребята рассказали школьникам о существующих профессиях, как подобрать нужную и в каком ВУЗе можно ее получить. Ученики школ также узнали, в каких профессиях они смогут попробовать себя, если станут бойцами «Российских студенческих отрядов».