В Ковылкинском районе студенческие отряды помогли с расчисткой территорий

Ледовый дебют
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Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» прошла в Ковылкинском районе, где студенческие отряды Мордовии помогли с расчисткой территорий и рассказали местным школьникам как выбрать профессию.
26 января бойцы студенческих отрядов Мордовии, убирали снег в Ковылкинском районе. Ребята оказали помощь в расчистке снега на детских площадках, у памятников Великой отечественной войне и территории сквера.
По окончанию работ студенты провели профориентационные мероприятия в школах №2 и №4. Ребята рассказали школьникам о существующих профессиях, как подобрать нужную и в каком ВУЗе можно ее получить. Ученики школ также узнали, в каких профессиях они смогут попробовать себя, если станут бойцами «Российских студенческих отрядов».
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Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
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