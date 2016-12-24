В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации

Октябрьский суд Саранска отправил под домашний арест заместителя руководителя по строительству Мордовской ипотечной корпорации 40-летнего Александра Понятова. Он подозревается в получении взяток от коммерческой фирмы за преференции при размещении заказов от своей организации.

В деле фигурируют коррупционные «подношения» от фирмы «Фобос». Взятки оформлялись в виде покупки различных материалов и оборудования для строящегося личного дома ипотечного начальника. «Подарки» от благодарного поставщика потянули на 276 тысяч рублей.

В свою очередь, Александр Понятов «раздал» фирме заказов на 351 миллион рублей. Получается, «откаты» для Понятова стоили коммерческому «партнеру» не слишком дорого.

В суде сторона обвинения и сам Александр Понятов вместе с адвокатом просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. На заседании выяснилось, что по месту проживания и работы фигурант характеризуется исключительно положительно, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, ранее не судим. Опять же, Понятов написал явку с повинной (в тот же день, когда на него возбудили уголовное дело). В итоге суд отправил замдиректора Мордовской ипотечной корпорации под домашний арест по месту его проживания сроком на 1 месяц 29 дней, то есть по 25 марта 2022 года включительно.