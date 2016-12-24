Нижегородские «домушники» получили сроки за кражу из саранской квартиры

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В Саранске за совершение квартирной кражи выслушали приговор «гастролеры-домушники» из Нижнего Новгорода. Двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет попались в Мордовии с поличным в октябре прошлого года.
Минувшей осенью двое товарищей из Нижнего приехали в Саранск на машине, остановились в гостинице и принялись подыскивать подходящую цель для воровской атаки. Выбор пал на жилой дом по улице Пушкина, за жильцами которого злоумышленники стали внимательно наблюдать – запоминали распорядок дня, определяли конкретные квартиры для будущего «визита».
У преступного дуэта роли были четко распределены. Один из них поднимался к нужной квартире с отмычками, другой в это время на улице следил за окружающей обстановкой и сообщал по рации о возможных помехах. В первой намеченной квартире взломщику удалось вскрыть замки только одной двери, вторая не поддалась. Тогда вор спустился на нижний этаж и успешно преодолел защиту другой квартиры. Из нее он вынес золотые украшения на сумму около 75 тысяч рублей и банковские карты.
После удачной операции мужчины заехали в гостиничный номер, собрали вещи и отправились в Нижний Новгород, но по пути были задержаны сотрудниками полиции.
Приговором суда 37-летнему мужчине (ранее он был неоднократно судим за квартирные кражи) дали 2 года 6 месяцев колонии особого режима, 40-летний фигурант приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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