Пожарные провели учения в общежитии Мордовского университета

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Первые крупные пожарно-тактические учения в Мордовии в 2022 году проведены в общежитии №5 Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева.
По замыслу учений, очаг пожара находился в актовом зале, расположенном на первом этаже девятиэтажного здания. Происходило задымление верхних этажей. Сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре. Сотрудники университета и студенты смогли покинуть помещение самостоятельно, однако, в здании остались люди, которым дым отрезал путь к спасению.
Их эвакуацией занялись прибывшие на место сотрудники МЧС России. 2 человека были обнаружены в различных помещениях на верхних этажах и выведены на свежий воздух в специальных спасательных устройствах.
В учениях было задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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