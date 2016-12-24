Пожарные провели учения в общежитии Мордовского университета

Первые крупные пожарно-тактические учения в Мордовии в 2022 году проведены в общежитии №5 Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева.

По замыслу учений, очаг пожара находился в актовом зале, расположенном на первом этаже девятиэтажного здания. Происходило задымление верхних этажей. Сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре. Сотрудники университета и студенты смогли покинуть помещение самостоятельно, однако, в здании остались люди, которым дым отрезал путь к спасению.

Их эвакуацией занялись прибывшие на место сотрудники МЧС России. 2 человека были обнаружены в различных помещениях на верхних этажах и выведены на свежий воздух в специальных спасательных устройствах.

В учениях было задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники.