В Саранске полицейские поймали трех похитителей силового кабеля с территории медицинского учреждения

22 января в полицию поступило сообщение директора монтажной организации о краже из бытового помещения, расположенного на территории медицинского учреждения по проспекту 60-летия Октября, четырех катушек с силовым кабелем. Причиненный ущерб составил почти 70 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению преступления. Ими оказались трое мужчин, 1983, 1985 и 1986 годов рождения.

По версии следствия, один из задержанных ранее занимался строительными работами на территории медицинского учреждения, где в настоящий момент проводится ремонт. Товарищ знал, что в подсобном помещении подрядчик хранит силовые кабели. Он предложил двум знакомым поживиться на этом.

Перебравшись через забор, самый ловкий из воровского трио по строительным лесам поднялся к окну и проник в здание. Через проем он выбросил катушки с кабелем на улицу, где их приняли сообщники. Одна из катушек увязла в снегу, поэтому злоумышленники оставили ее, а остальные на следующий день сдали в пункт приема металла.

Свою вину в совершенном преступлении фигуранты признали полностью. По ходатайству следователя в отношении 36-летнего ранее судимого за совершение разбоя мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.