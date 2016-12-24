Заключенные мордовских колоний стали больше зарабатывать

В УФСИН по РМ на коллегии подвели итоги работы в минувшем году. Как отмечалось, в системе мордовских исправительных колоний не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании. План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера оказался даже перевыполнен, а среднемесячная заработная плата заключенных увеличилась на 17,7 %. Вспышек инфекционных заболеваний на зоне удалось избежать, в свою очередь, заметно снизилась заболеваемость туберкулезом среди осужденных - на 32,4% в расчете на 100 000 человек.