Заключенные мордовских колоний стали больше зарабатывать

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В УФСИН по РМ на коллегии подвели итоги работы в минувшем году. Как отмечалось, в системе мордовских исправительных колоний не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании. План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера оказался даже перевыполнен, а среднемесячная заработная плата заключенных увеличилась на 17,7 %. Вспышек инфекционных заболеваний на зоне удалось избежать, в свою очередь, заметно снизилась заболеваемость туберкулезом среди осужденных - на 32,4% в расчете на 100 000 человек.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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