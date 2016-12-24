В Саранске школьник угодил под колеса грузовой «Газели»

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 27 января на пешеходном переходе в Саранске под колеса грузовой «Газели» угодил юный горожанин. Инцидент произошел около 7 часов утра на улице Рабочей.  36-летний водитель автомашины «Газ 2747» совершил наезд на 13-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик с различными травмами самостоятельно обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение, отпущен домой. Водитель за рулем находился трезвым.

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