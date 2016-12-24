Росстандарт поможет Мордовии с продвижением морёного дуба

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Глава Мордовии Артём Здунов 27 января в Доме Республики провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. Обсуждались направления взаимодействия по развитию инфраструктуры качества.
Руководитель Росстандарта подчеркнул: «Мы сохранили своё присутствие во всех регионах России - через наши подведомственные учреждения, предприятия и институты мы оказываем поддержку промышленности, бизнесу в вопросах, связанных с инфраструктурой качества - это и стандартизация, и сертификация, и классификация продукции. У нас есть все возможности для того, чтобы эту деятельность развивать».
Одним из ключевых вопросов встречи стало обсуждение поддержки производителей изделий из морёного дуба. Удивительно, но факт: до сих пор это направление не присутствует в общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, соответственно - не разработаны и единые стандарты для этой отрасли. Глава Мордовии обратился к руководителю Росстандарта с просьбой устранить этот пробел и тем самым поддержать производителей.
«Морёный дуб - это уникальный материал, это целая отрасль, которая только формируется, которая растет, - отметил Артём Здунов. - Она интересна и с точки зрения туризма, и с точки зрения развития народно-художественных промыслов».
По оценке специалистов, в Мордовии сосредоточены очень большие запасы морёного дуба. Развитие новой для страны отрасли по его добыче, обработке и изготовлению продукции из этого материала будет способствовать созданию рабочих мест в районах республики.
«Мы поддержим вас в этом вопросе, - сказал Антон Шалаев. - Считаем, что в течение этого года у нас получится урегулировать вопросы классификации и стандартизации этого направления».
Ещё одной темой рабочей встречи стала экспертиза качества детского питания. Стороны договорились, что усилят сотрудничество по всему спектру деятельности Росстандарта.
В рабочей встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, и. о. директора Мордовского центра стандартизации и метрологии Сергей Мунтанилов, директор предприятия «Ростр» Николай Козин.
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