Молодой саранский таксист стал жертвой «продуктового» мошенничества

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, с которым столкнулся 20-летний водитель такси.

Как рассказал полицейским молодой человек, вечером клиент заказал машину и попросил водителя по пути приобрести для него продукты питания. Он заверил парня, что перечислит все деньги на банковскую карту заранее, а для перевода средств попросил назвать данные карты, в том числе cvc-код на ее обороте.

Таксист все продиктовал, и вскоре ему пришло смс-сообщение о зачислении на счет крупной суммы - значительно больше, чем требовалось потратить на покупку «попутных» продуктов. Тут же последовал звонок от заказчика – он сказал, что по ошибке перечислил слишком много денег и попросил вернуть разницу, она составляла 5 тысяч рублей. Молодой человек беспечно перечисли «излишек», предварительно не проверив баланс своей карты.

Как оказалось, перевод денег быстро был отозван отправителем, поэтому таксист перечислил заказчику свои деньги. После этого житель Саранска попытался связаться с неизвестным, однако его телефон оказался недоступен.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

МВД по РМ рекомендует гражданам при поступлении смс или звонков об ошибочном переводе денежных средств проверить баланс банковского счета или перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте карты.