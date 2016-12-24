В Саранске синоптики 28 января прогнозируют слабый туман

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По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в Саранске и местами по Республике Мордовия прогнозируется слабый туман, видимость в тумане 500-1000 м.

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