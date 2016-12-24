Глава Мордовии Артём Здунов избран секретарем регионального отделения «Единой России»

Решение принято 27 января на Конференции регионального отделения партии. В ходе тайного голосования Артём Здунов набрал 150 голосов из 155.

«Это большая ответственность. Я считаю,что региональное отделение «Единой России» станет опорой для социально-экономического развития республики. Все наши усилия будут направлены на реализацию народной программы, реальное улучшение качества жизни людей», - сказал лидер Мордовии.



Напомним, в декабре 2021 года главы еще 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения «Единой России». Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На третьем этапе Съезда партии 4 декабря 2021 года Артём Здунов вошел в состав Генерального Совета «Единой России».