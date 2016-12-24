Саранские «ботаники» попались полицейским с нарко-урожаем на руках

Октябрьский суд Саранска вынес приговор двум деятелям с одинаковой фамилией Байбиков ( но разными инициалами) за уголовную страсть к «улетному садоводству». Мужчины высадили коноплей два поля «радости» и попались в руки правоохранителей при снятии урожая.

41-летний асфальтобетонщик и 43-летний земляной рабочий весной прошлого года решили разнообразить свою жизнь запретными удовольствиями. Один из них наткнулся в интернете на «видео-пособие», в котором подробно рассказывалось, как грамотно выращивать коноплю и готовить из нее марихуану. Курс на «растительный отрыв» был взят.

Доморощенные «ботаники» купили по интернету нужные семена, нашли подходящие поля недалеко от Саранска и высадили там плантации уже кое-где разрешенного в мире растения. Мужчины заботились о своих тайных «заводях», пропалывали и поливали всходы, удобряли почву и вырастили 72 пышных куста конопли.

Явившись летом на участки, они собрали часть урожая и угодили с поличным в руки сотрудников полиции. Всего у преступного тандема было изъято высушенной конопли на полтора килограмма.

В суде мужчины свою вину в преступлении признали полностью, но от дачи показаний отказались по соответствующей статье Конституции РФ. У них на иждивении находятся несовершеннолетние дети (у одного – аж трое малолетних), поэтому суд не стал проявлять излишнюю жесткость. Они получили условные сроки - 3 года 6 месяцев и 4 года.