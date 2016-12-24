В Мордовии выявили 202 новых случая COVID-19

На фоне найденного у летучих мышей в ЮАР новой разновидности вирусной инфекции, способной мутировать и проникать в организм не только животных, но и человека, свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Мордовии тоже не вселяют оптимизма.

За сутки в республике выявлено 202 новых случая COVID-19, 55 человек были госпитализированы. Таким образом, в регионе вновь был побит анти-рекорд суточной заболеваемости за все время пандемии.

В федеральной статистике по Мордовии зафиксировали 5 новых летальных случаев. Скончались двое мужчин и трое женщин от 50-и до 92-х лет.

По данным на 27 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 623 человека находятся на стационарном лечении, 3444 - под наблюдением дома.