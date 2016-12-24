Внесены изменения в порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что в ноябре 2021 года Правительством РФ приняты изменения в правилах лицензирования геодезической и картографической деятельности.

Изменения коснулись прежде всего сроков выполнения административных процедур:

- срок предоставления и срок переоформления лицензии в случае выполнения лицензиатом новых работ, не указанных в лицензии, составляет 15 рабочих дней;

- срок переоформления лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения лицензиата к другому юридическому лицу, изменения его наименования, адреса места нахождения, изменения места жительства, имени, фамилии, отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, составляет 5 рабочих дней.

Проведение проверок в связи с поступившими заявлениями о предоставлении (переоформлении лицензии) осуществляется в дистанционном формате.

Кроме того, предусмотрена возможность подать заявление о предоставлении лицензии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«С 1 марта 2022 года вступают в силу отдельные положения постановления Правительства Российской Федерации, в соответствии с которыми лицензируемый вид геодезических и картографических работ будет дополнен работами по установлению и изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории. При этом лицензиатам, которым уже предоставлена лицензия на выполнение геодезических картографических работ по установлению и изменению границ субъектов Российской Федерации и границ муниципальных образований, переоформлять лицензию на новые виды работ не требуется», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов