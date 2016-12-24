Спекуляции с биткоином оставили жителя Саранска без денег

Саранск – все-таки город контрастов. Здесь трудяги могут получать совсем скромную зарплату, а безработные товарищи с легкостью рискуют миллионами рублей, ввязываясь в явные финансовые авантюры.

Сейчас полицейские Саранска проводят проверку по заявлению 53-летнего безработного местного жителя. Как рассказал мужчина, в декабре прошлого он зарегистрировался на криптовалютной бирже. Рассчитывая заработать на спекуляциях с биткоином и другими цифровыми активами, он на протяжении месяца вносил на свой лицевой счет у брокера крупные суммы денег.

Недавно этот рисковый товарищ захотел вывести сбережения, однако доступ к личному кабинету и счету оказался заблокирован. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 1 467 000 рублей.

В настоящий момент полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.