В Мордовии назначен Первый заместитель Министра спорта и молодежной политики РМ

27 января Глава Мордовии Артём Здунов подписал Распоряжение о назначении на должность Первого заместителя Министра – начальника Управления спорта и физической культуры Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия Ольги Игошевой.

Ольга Александровна родилась в 1982 году в Саранске.

В 2004 году окончила Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева по направлению «Физическая культура и спорт» с дополнительной специальностью «Безопасность жизнедеятельности», квалификация «Педагог по физической культуре и спорту. Учитель безопасности жизнедеятельности».

В 2012 году в Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева получила специальность «Государственное и муниципальное управление» по квалификации «Менеджер».

Работать начала в 2004 году старшим преподавателем кафедры спортивных дисциплин МГПИ им. М.Е. Евсевьева.

С 2007 по 2009 год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе СДЮСШОР по гимнастике в Саранске, далее работала инструктором-методистом по художественной гимнастике СДЮСШОР по гимнастике Л.Я.Аркаева.

7 лет трудилась заместителем директора мордовского отделения Академии И.Винер – СДЮСШОР по художественной гимнастике.

С 2015 по 2018 год - инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного резерва (г.Москва).

С 2018 года - директор ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки».

В 2021 году стала участником и победителем кадрового проекта «Моя Мордовия».

Награждена Почетной грамотой Республики Мордовия, Благодарностью Главы Республики Мордовия.