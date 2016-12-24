Коронавирус унес жизнь бывшего первого заместителя Министра внутренних дел РМ Владимира Московкина

26 января ушел из жизни бывший первый заместитель Министра внутренних дел Республики Мордовия Владимир Московкин. Полковник милиции в отставке не смог противостоять смертоносной коронавирусной инфекции. Владимир Яковлевич скончался на 75-м году жизни.

Владимир Московкин родился в 1947 году в Саратове в семье военнослужащего. Спустя несколько лет семья переехала в Мордовию, на родину его отца.

По окончании школы и двухлетнего обучения в Саратовской специальной средней школе милиции Владимир Московкин вернулся в Саранск и поступил на службу в уголовный розыск городского отдела внутренних дел.

В 1977 году назначен на должность начальника отделения уголовного розыска Пролетарского районного отдела внутренних дел Саранска.

В 1982 году был переведён на должность замначальника Ленинского РОВД Саранска, который затем возглавлял с 1985 по 1989 годы.

В октябре 1989 года был назначен на должность начальника 6-го отдела (по борьбе с организованной преступностью) республиканского МВД. В дальнейшем 6-й отдел был переименован сначала в оперативно-розыскное бюро, а затем в Управление по организованной преступности. В 1993 году штат Управления увеличился за счет создания в структуре специального отдела быстрого реагирования (СОБР).

В 1997 году был назначен на должность первого заместителя министра - начальника криминальной милиции, прослужив в этой должности до 2005 года.

Владимир Московкин являлся председателем Совета ветеранов МВД по Республике Мордовия.

Руководство регионального МВД, сотрудники ведомства, члены Совета ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Яковлевича Московкина и выражают соболезнования родным и близким.