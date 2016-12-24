«Поезд Ушакова» пойдет от Санкт-Петербурга до Самары через Саранск

26 января глава Мордовии Артём Здунов встретился с Председателем Императорского Православного Палестинского Общества, Председателем наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - Сергеем Степашиным.



Императорское Православное Палестинское Общество - старейшая в России международная научная и гуманитарная организация, содействующая православному паломничеству, занимающаяся научным палестиноведением и гуманитарным сотрудничеством с народами Ближнего Востока.



На встрече обсуждались вопросы развития паломническо-туристического кластера, связанного с именем святого праведного воина Феодора Ушакова. Было принято решение разработать и утвердить план совместных мероприятий, включив в него проведение Ушаковского форума в Мордовии, создание «Поезда Ушакова» с маршрутом от Санкт-Петербурга до Самары через Саранск, Ярославль и Рыбинск, а также организацию паломнических мероприятий на острове Корфу, где состоялось наиболее известное морское сражение эскадры, возглавляемой Феодором Ушаковым.



Также были рассмотрены вопросы взаимодействия республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Речь шла о реализации программ переселения из аварийного жилья и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, модернизации коммунальной инфраструктуры и комплексном развитии территорий.



Во встрече приняли участие вице-премьеры Мордовии Инсаф Хайруллин и Игорь Чадов, а также заместитель руководителя культурно-просветительской секции ИППО Павел Карпухин.