ОНФ добивается капремонта Дома культуры в селе Первомайск Лямбирского района Мордовии

«Внимание! Не входить - опасно для жизни!» - такое объявление в ходе очередного рейда увидели представители Народного фронта на одной из дверей Дома культуры в селе Первомайск Лямбирского района Мордовии. С просьбой о капитальном ремонте здания или включении его в программу «Культура» общественники обратились к министру культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

При осмотре фойе, зрительного зала, сцены и других помещений стало понятно: здание полностью нуждается в реконструкции кровли, фасадов, замене окон, дверей, систем электроснабжения. В нем даже отсутствуют канализация и водопровод.

Благоприятных условий для творческого развития местного населения тоже нет. Взору активистов Народного фронта предстал старый бильярдный стол с порванными сетками на углах и недостающими шарами.

В Доме культуры с 60-х годов прошлого столетия капремонт ни разу не проводился. В зрительном зале бросается в глаза грязный цвет батарей отопительной системы. Пол, стены и потолки обшарпаны, краска на них давно стерлась. На полу между досками образовались огромные дыры, забитые мусором. Сотрудники сельского ДК всеми силами стараются создавать уют и соблюдать чистоту вокруг, но это все равно не спасает неприглядность учреждения.

В Народном фронте считают, что обновление внешнего и внутреннего вида сельского Дома культуры обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха для всех категорий населения Первомайска.

«Хочется, чтобы в сельской местности культура поддерживалась. Клуб - это, прежде всего, центр общения и очень важная составляющая жизни населения, где проходят всевозможные мероприятия. Если работает Дом культуры, значит, у села есть будущее и оно будет развиваться дальше. Для воспитания на лучших образцах народной культуры люди могут привести туда своих детей и самим стать активными участниками художественной самодеятельности. Вот поэтому капремонт Первомайского Дома культуры крайне необходим», - прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Людмила Нарбекова.