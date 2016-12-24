В Саранске полиция вывела на чистую воду «Плюшкину» из гипермаркета

Кассир строительного гипермаркета в Саранске подозревается в краже материальных ценностей на общую сумму более 450 тысяч рублей. Эта современная «Плюшкина» складировала у себя дома похищенные на работе товары, намереваясь в дальнейшем все продать. Но сворованное добро было изъято в ходе обыска.

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней кассирши строительного гипермаркета, расположенного по Северо-Восточному шоссе (здесь находится Леруа Мерлен), причастной к 25 кражам различной продукции.

Полицейские выяснили, что с августа по декабрь прошлого года девушка похитила из магазина товары на общую сумму 457 тысяч рублей. Находясь на рабочем месте и ссылаясь на загруженность, кассир просила родственников и друзей приехать в гипермаркет и купить для нее некоторые вещи. При этом, девушка передавала им список покупок.

Друзья набирали в гипермаркеты нужную продукцию и направлялись на кассу заказчицы. Девушка сканировала каждый товар, однако реально «пробивала» только пакет за 3 рубля – все остальные вещи в чеке просто не учитывались системой. При этом сумму покупок она не называла и чек не отдавала, а покупатели забирали якобы оплаченный товар и позже отдавали кассирше.

Таким манером работница гипермаркета похитила строительные инструменты, различную фурнитуру, пластиковое окно, постельное белье, пледы, аромадиффузоры, искусственные елки, гирлянды и т.п. Все сворованное добро она хранила у себя дома, планируя в последующем продать.

В настоящий момент имущество изъято. Свою вину в совершенном преступлении кассирша признала полностью. В отношении нее избрана мера принуждения – обязательство о явке.