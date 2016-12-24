Мордовия получит лекарства для больных коронавирусом на 28 миллионов рублей

Правительство России дополнительно выделяет средства на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Препараты будут направлены во все российские регионы. Мордовия получит лекарства на сумму свыше 28 миллионов рублей.

Основная часть средств пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идет о закупке молнупиравира, тиксагевимаба+цилгавимаба, сотровимаба и ремдесивира.

Централизованной закупкой этих препаратов займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

Также часть средств будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

К слову, 26 января в Мордовии выявили 180 новых случаев заболевания коронавирусом – немногим меньше, чем днем ранее.