Вопросы для Главы

Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

25 января, в День российского студенчества, в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». За право назваться умнейшими сражались пять команд, три из них представляли студенческие советы МГУ имени Н.П. Огарева, МГПУ имени М.Е. Евсевьева, Саранского кооперативного института, две другие состояли из выпускников-активистов республиканских вузов и сотрудников Мордовского республиканского молодежного центра.



Команду знатоков возглавил Глава Мордовии Артём Здунов. Приветствуя участников игры, руководитель республики поздравил всех с Днём российского студенчества: «Татьянин день - это праздник молодости, бодрости и интеллекта. Хочу сказать, что мы обязательно поддержим дальнейшее развитие интеллектуального движения в республике. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший! Или умнейший!»



Командам было задано 13 вопросов, в том числе по видеосвязи к игрокам обратились основатель клуба интеллектуального творчества в Саранске Дмитрий Соловьев, депутат Государственной Думы от Мордовии Юлия Оглоблина, актёр Станислав Дужников.



Победители определились в упорной борьбе: первое место заняла команда Саранского кооперативного института, второе - команда выпускников, бронзу завоевали представители МГУ имени Н.П. Огарева.