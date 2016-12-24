Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии МВД по РМ

25 января в МВД по Республике Мордовия под председательством Министра внутренних дел региона Бориса Шейнкина состоялось итоговое заседание коллегии. Участие в его работе приняли Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, руководители правоохранительных, контрольно-надзорных органов республики.



В начале заседания руководитель республиканского МВД проинформировал присутствующих об основных результатах работы Министерства, достигнутых в 2021 году, остановился на проблемных вопросах обеспечения правопорядка в республике и обозначил приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в 2022 году.



Как отметил Борис Шейнкин, в ушедшем году сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 4323 преступления. Обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований. Стабильно высокими остались показатели раскрытия грабежей, разбойных нападений, неправомерных завладений транспортными средствами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Несмотря на то, что Мордовия входит в десятку регионов страны по высокой раскрываемости преступных деяний в сфере информационных технологий, доля киберпреступлений в общем массиве ежегодно повышается. Министр подчеркнул, что это одно из основных направлений, требующих максимальных усилий в 2022 году.



В 2021 году органами внутренних дел Мордовии продолжалась борьба с организованной преступностью. Пресечена преступная деятельность пяти лидеров и 37 участников группировок, совершивших 121 преступление. Задокументировано 695 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 57,5 килограмма наркотических веществ. Ликвидирована деятельность девяти интернет-магазинов по их продаже. Всего во взаимодействии с правоохранительными органами региона пресечено 17 межрегиональных каналов наркопоставок, три из которых на территорию исправительных учреждений.



Органами внутренних дел пресечено 714 экономических преступлений и 197 – коррупционной направленности. Возмещено собственникам и обеспечено поступление в бюджеты всех уровней 818,5 миллионов рублей. Пресечено 44 факта хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национальных и федеральных проектов.



Принятые профилактические меры обеспечили стабильную обстановку на улицах республики. Мордовия относится к числу регионов, где меньше всего совершаются преступления в общественных местах.



Благодаря работе участковых практически на четверть сократилось число поднадзорных лиц, совершивших преступления, уже не первый год сокращается количество преступлений на бытовой почве и совершенных в состоянии алкогольного опьянения.



Совместными усилиями с органами образования, соцзащиты и здравоохранения на 40,5% сократилась преступность несовершеннолетних. Сотрудниками полиции выявлено и поставлено на профилактический учет 483 неблагополучных родителя.



Многое сделано для снижения аварийности на дорогах республики. По итогам минувшего года на территории региона отмечается существенное снижение всех основных показателей аварийности (ДТП - 677, погибших -106, раненых - 864). Меньше совершено ДТП с участием детей – 69.



Несмотря на принятые меры, каждое третье ДТП связано с неудовлетворительными дорожными условиями, а каждый третий смертельный случай произошел по вине нетрезвых водителей. В прошлом году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено около двух тысяч лиц. Поэтому профилактическая и надзорная деятельность в 2022 году будет оставаться приоритетом в работе.



Министр поблагодарил личный состав органов внутренних дел Мордовии, в том числе несущих службу на территории Северо-Кавказского региона, за ответственное отношение к делу и профессионализм. Также Борис Шейнкин выразил признательность Главе РМ, Председателю Госсобрания, главному федеральному инспектору по РМ аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, региональному Правительству, коллегам по правоохранительному блоку, представителям общественности за внимательное отношение к вопросам обеспечения правопорядка в регионе, конструктивное и плодотворное сотрудничество.



Выступая перед членами и участниками итоговой коллегии, Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил личный состав республиканского МВД за профессиональную работу.



«По многим направлениям МВД Мордовии удалось добиться положительной динамики, – подчеркнул руководитель региона. – Особо хочу поблагодарить вас за работу по раскрываемости тяжких преступлений. Мы находимся на 1 месте в ПФО и на 15-м месте по России, а также за раскрытие преступлений в сфере телекоммуникационных технологий – здесь республика вошла в 10 лучших регионов страны. Не допущено происшествий при проведении более 3 тысяч массовых мероприятий. На высоком уровне обеспечен порядок при проведении Единого дня голосования и Всероссийской переписи населения, за что также выражаю сотрудникам полиции особую благодарность».



В качестве основных приоритетов в работе правоохранителей руководитель республики назвал предотвращение преступлений коррупционной направленности в социальной сфере, строительстве, целевое использование бюджетных средств при реализации национальных проектов и федеральных программ, выявление экономических и налоговых преступлений, преступлений против личности, особенно в отношении несовершеннолетних.



Артем Здунов подчеркнул, что от успешного решения задач обеспечения правопорядка во многом будет зависеть доверие жителей республики как к органам внутренних дел, так и к органам власти на местах.