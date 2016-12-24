Александр Масляков поддержал официальную Саранскую Лигу КВН

В Мордовию пришел «омикрон»
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Об этом сообщил и.о. ректора Мордовского университета им. Н. П. Огарёва Дмитрий Глушко.
«На днях закончился 33-й Фестиваль Команд КВН «КиВиН 2022» в г. Сочи, где Республику Мордовия представляла единственная Команда КВН «Огарёвцы» из МГУ им. Н.П. Огарёва.
Молодая команда «Огаревцы» во второй тур не прошла, но выступили ребята достойно. Считаю важным дать возможность студентам развивать себя творчески.
В сезоне 2022 года команда будет принимать участие в Официальной Пензенской Лиге. Также команду пригласили участвовать ближайшие регионы Поволжья.
И главная новость: совместно с ТТО «АМИК» в лице генерального директора А. Маслякова принято решение открыть официальную Саранскую Лигу Международного союза КВН «Шумбрат» на базе нашего университета.
Сезон стартует уже в марте, так что ждем команды КВН республики на фестивале!»
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