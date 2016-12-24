Артём Здунов встретился с байкерами

От сумы и от тюрьмы
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
Глава Мордовии Артём Здунов 25 января в Доме Республики встретился с участниками байкерского клуба Red Square Chapter Russia HOG. Байкеры рассказали о своих проектах и заявили о готовности поучаствовать в республиканских культурно-массовых мероприятиях - если будет позволять эпидемиологическая обстановка.
«Нам очень понравился Саранск, уверен, что нашим одноклубникам будет интересно посетить Мордовию, познакомиться с её достопримечательностями», - отметили представители клуба.
В приоритете у мотосообщества – популяризация безопасности дорожного движения, взаимоуважения и семейных ценностей, основанных на совместном участии в клубных мероприятиях и путешествиях по всему миру. Организация активно участвует в благотворительной деятельности, устраивает крупные мотофестивали, объединяющие людей разных культур, национальностей и интересов.
Harley Owners Group (HOG) – крупнейший в мире мотоклуб, официально созданный под эгидой бренда. Его сообщества представлены более чем в 100 странах, в том числе и в России.
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