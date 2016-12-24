Татьяна Гришина получила срок

В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»

В Ленинском суде Саранска вынесли приговор по делу 41-летней Татьяны Гришиной. Она - дочь известного в прошлом мордовского политика, бывшего ректора Российского экономического университета Виктора Гришина и сестра Алексея Гришина, который проходит обвиняемым по коррупционным статьям.

Татьяна Гришина попала под уголовное преследование по известному делу о продаже в собственность республики «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости. Ущерб в результате этой финансовой аферы составил более 200 миллионов рублей.

Гришина тогда занимала пост председателя правления «Мордовпромстройбанка», на балансе которого и висел Экспоцентр. Комплекс стоил порядка 54 миллионов рублей вместе со всей территорией, а банк продал его Корпорации развития РМ в пять раз дороже.

Подельниками Гришиной выступают известные персоны – тогдашний председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» Вячеслав Брыков, соучредители финансовой структуры Алексей Меркушкин и Алексей Гришин, а также первый вице-премьер Правительства Мордовии Владимир Мазов.

Татьяна Гришина обвинялась в хищении денежных средств путем мошенничества, организованной группой, в особо крупном размере. На предварительном следствии женщина вину признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

В итоге суд отправил Гришину в колонию на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, она была оштрафована на 700 тысяч рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда.

По гражданскому иску Гришина вместе с другими участниками махинации обязана возместить Корпорации развития РМ 261 миллион рублей. Ранее с этой целью уже она внесла 10 миллионов, но этого конечно же недостаточно.