1 февраля в Саранске откроется выставка-конкурс «Калейдоскоп талантов»

В Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) 1 февраля в 13:00 начнёт работу выставка творческих работ преподавателей детских художественных школ и школ искусств Республики Мордовия.

Это результат VII Республиканского фестиваля-конкурса «Калейдоскоп талантов». Главным организатором выставки является Отдел повышения квалификации работников культуры и искусства при Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Выставка-конкурс проводится один раз в два года и имеет большое значение для преподавателей школ, которые могут продемонстрировать профессиональное мастерство. Творческими достижениями они подают пример своим ученикам.

На выставке каждый участник представит на суд компетентного жюри и зрителей по одному художественному произведению. Педагоги продемонстрируют разнообразие техник и материалов. Всего в выставке принимает участие 101 мастер.

Большим разделом будет представлено декоративно-прикладное творчество: вышитые полотенца, салфетки, скатерти, батик, бисероплетение, резьба и роспись по дереву, вязание, керамика. Зрители увидят живопись и графику с классическими натюрмортами с цветами, фруктами, с предметами интерьера, с городскими и сельскими пейзажами и многое другое.

Выставка будет работать в Музее мордовской народной культуры до 18 февраля.