В Мордовии выросло число госпитализаций с ковидом

В Мордовии очередной вирусный анти-рекорд. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлено 187 новых случаев коронавируса. При этом, возросло и число госпитализаций – за день в лечебные учреждения региона доставили 83 пациента.

В федеральной статистике по Мордовии зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончались две женщины и двое мужчин от 46-и до 84-х лет.

По данным на 25 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 608 человек находятся на стационарном лечении, 3335 человек - под наблюдением дома.