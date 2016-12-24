В Мордовии выросло число госпитализаций с ковидом

«Музыка Приволжья»
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В Мордовии очередной вирусный анти-рекорд. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлено 187 новых случаев коронавируса. При этом, возросло и число госпитализаций – за день в лечебные учреждения региона доставили 83 пациента.
В федеральной статистике по Мордовии зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончались две женщины и двое мужчин от 46-и до 84-х лет.
По данным на 25 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 608 человек находятся на стационарном лечении, 3335 человек - под наблюдением дома.
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В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
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