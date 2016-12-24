Шла навстречу: в Мордовии под колесами автобуса погибла 44-летняя женщина

Репортер

Как сообщает  ГИБДД по РМ, 24 января в Большеберезниковском районе Мордовии под колесами автобуса погибла женщина. Около 9 часов вечера на автодороге Шугурово -  Тазино 56-летний водитель автобуса «ПАЗ 32053» совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая двигалась по середине проезжей части дороги без светоотражающих элементов на одежде. Ночная путница шла навстречу транспорту. Эта опасная прогулка закончилась фатально - в результате ДТП от полученных травм жительница Мордовии скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель трезв.

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