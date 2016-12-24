В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»

Глава Мордовии Артём Здунов 24 января посетил МГУ имени Н.П. Огарева - здесь на дискуссионной площадке «Точка кипения» состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия».



Проект направлен на внедрение института наставничества в образовательных организациях республики во взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики.



Глава Мордовии подчеркнул: проект очень важный и нужный не только для выпускников вузов, но и для бизнеса, который может воспитать для себя мотивированных молодых специалистов.



«У проекта большой потенциал, - сказал Артём Здунов. - Институт наставничества был развит в советское время и хорошо зарекомендовал себя, не сомневаюсь в том, что эта инициатива экспертного клуба «Моя Мордовия» будет успешно реализована в республике».



Об этапах проекта рассказала победитель кадрового конкурса «Моя Мордовия» Ирина Бражникова. 27 первых участников, представляющих экономический, юридический факультеты, факультет математики и информационных технологий, аграрный институт, уже готовы прийти под крыло наставников, в роли которых выступают успешные предприниматели и руководители организаций. Ключевая цель проекта - помочь способным выпускникам и работодателям найти друг друга, способствовать сокращению оттока молодёжи из региона.



«На начальном этапе профессионального пути для молодого человека очень важно попасть в хорошие руки, - отметил Артём Здунов. - Профессиональный наставник может помочь выпускникам выбрать верный жизненный путь, настроиться на достижение высоких результатов в профессии».



В обсуждении темы приняли участие и студенты, и представители бизнеса. Если пилотный проект будет результативным, его масштабируют и на другие факультеты и институты вуза, увеличив количество участников.