В Саранске при пожаре в квартире погиб 64-летний мужчина

Репортер

Cотрудники Следственного комитета по РМ проводят проверку обстоятельств гибели во время пожара в Саранске 64-летнего мужчины.

Установлено, что рано утром 24 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по улице Терешковой в городе Саранске. В результате произошедшего погиб проживавший в квартире мужчина.

По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, пожар мог произойти от неосторожного обращения с огнем при курении. При осмотре тела погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

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