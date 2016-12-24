В Чамзинском районе в 2022 году откроются две «Точки роста»

На базе двух школ Чамзинского района в 2022 году по национальному проекту «Образование» откроются центры образования «Точка роста». Об этом сообщила начальник Управления по социальной работе районной администрации Т. В. Махаева. Ремонт и оснащение классов будет проходить в Комсомольской СОШ №2 и Киржеманской СОШ. Благодаря обновлению материально-технической базы, у школьников появится возможность осваивать современные технологические и гуманитарные навыки.

Также предстоит капитальный ремонт Лицея №1. Это одна из старейших школ района, ее история насчитывает более 120 лет. Здание, в котором обучаются дети в настоящее время, было построено в 1972 году и требует серьезного обновления.

Кроме того в течение 2022 года будут отремонтированы спортивные залы в Комсомольской СОШ №3 и в Чамзинской СОШ №2. В залах заменят двери, полы, систему электроснабжения, проведут отделочные работы помещений: душевых комнат, раздевалок.