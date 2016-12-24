В Мордовии зафиксирован абсолютный максимум дневной заболеваемости коронавирусом

Мордовия готовится к наступлению «омикрона»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
По информации оперативного штаба, 24 января в республике стало на 170 больных коронавирусом больше. Это самый высокий дневной показатель заболеваемости в регионе за все время пандемии. Вирусный «разгул» ноября прошлого года ограничился у нас максимальной «планкой» в 167 новых больных за сутки. Сейчас в Мордовии зарегистрировали 170 заболевших, и с учетом стремительного роста (более чем в два раза за неделю), это явно не предел.
Между тем, Роспотребнадзор по РМ отмечает и все новые случаи заболевания штаммом «омикрон». Уже более двух десятков жителей республики подцепили новую разновидность инфекции.
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