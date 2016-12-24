В утреннем ДТП пьяный водитель угробил пассажира

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В Саранске молодой парень за рулем «Форда» устроил ДТП на пустынной дороге, в котором погиб пассажир иномарки. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
Авария произошла в выходные в 3 часа 30 минут на улице Ульянова в столице Мордовии. Управлявший автомашиной «Форд Фокус» 32-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Утром на дороге не было авто, но «Форд» врезался в припаркованную грузовую Газель.
30-летний пассажир иномарки от тяжелых травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. «Гонщика» проверили на алкоголь в крови и выявили у него опьянение. Парня подлечили медики и отправили домой.
Как отмечается в сообщении ГИБДД по РМ, за последний год рискового водителя пять раз штрафовали за превышение скорости.
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