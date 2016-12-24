Мошенники разорили семью из Краснослободского района на полтора миллиона рублей

Еще одна семья в Мордовии из-за происков аферистов погрузилась в финансовую бездну. 44-летний житель Краснослободского района РМ втайне от супруги перечислил мошенникам полтора миллиона рублей, попавшись на старую уловку со звонком «специалиста банка».

Махинация проворачивалась по расхожему сценарию – звонок из «финансового учреждения», рассказ о подозрительных операциях по счету клиента и рекомендация взять кредит на опережение, а потом перевести все деньги на спецсчета. Мужчина оформил займ и перечислил 1 миллион 180 тысяч рублей на указанные собеседником реквизиты.

На следующий день потерпевшему вновь позвонил «банкир» и сообщил, что мошенники пытаются взять на него еще два кредита. Бедолаге следовало вновь обратиться в банк, что он и сделал, оформив еще два займа на сумму 327 тысяч рублей, которые также внес на «безопасные счета».

Обратиться в полицию сельчанина заставила супруга, которой показалось подозрительным поведение мужа, постоянно секретничающего с кем-то по телефону. В настоящий момент правоохранители устанавливают причастных к хищению денежных средств.