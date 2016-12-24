В Саранске инспекторы ДПС преследовали пьяного водилу на «Приоре»

20 января во время несения службы по маршруту патрулирования на перекрестке улиц Кутузова-Гагарина в Саранске инспекторами ДПС был замечен автомобиль «Лада Приора», двигающийся по полосе, предназначенной для встречного движения. Водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке. В результате было организовано преследование. На перекрестке улиц Лодыгина-Титова «гонщик» не справился с управлением и вхехал в снежный вал. При приближении сотрудников полиции он продолжил движение задним ходом, ударив патрульный служебный автомобиль, после чего вновь стал скрываться от полицейских.

В конечном итоге автомобиль, за рулем которого находился 23-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, был остановлен на улице Чернышевского. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. При проверке установлено, что молодой человек лишен права на управление транспортными средствами.

Как сообщает МВД по РМ, в отношении «местного шумахера» составлены административные материалы по целому букету нарушений. Но при этом в действиях задержанного усматриваются и признаки уголовного деяния по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкции данной статья предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей и плоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.